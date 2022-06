COVID-19: quarta dose para pessoas de 40 anos começa na segunda-feira em BH

O público esperado pela prefeitura para a faixa dos 40 anos ou mais é de 384 mil pessoas. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A quarta dose da vacina contra a COVID-19 estará disponível para pessoas com 40 anos ou mais a partir da semana que vem em Belo Horizonte. O público esperado pela prefeitura para essa faixa etária é de 384 mil pessoas. A terceira dose da vacina Janssen também estará disponível para este público.

Confira a programação, informada pela Prefeitura de Belo Horizonte:

Dia 27, segunda-feira : quarta dose para pessoas de 49, 48 e 47 anos , completos até esta data, com pelo menos quatro meses desde o recebimento da segunda dose.

: quarta dose para pessoas de , completos até esta data, com pelo menos quatro meses desde o recebimento da segunda dose. Dia 28, terça-feira : quarta dose para pessoas de 46, 45 e 44 anos , completos até esta data, com pelo menos quatro meses desde o recebimento da terceira dose;

: quarta dose para pessoas de , completos até esta data, com pelo menos quatro meses desde o recebimento da terceira dose; Dia 29, quarta-feira : quarta dose para pessoas de 43, 42, 41 e 40 anos , completos até esta data, e com pelo menos quatro meses desde o recebimento da terceira dose. O público de 41 anos que tomou as duas doses da Janssen deve receber mais uma dose de reforço ;

: quarta dose para pessoas de , completos até esta data, e com pelo menos quatro meses desde o recebimento da terceira dose. ; Dia 30, quinta-feira : repescagem de dose de reforço para todos os públicos já convocados;

: repescagem de dose de reforço para todos os públicos já convocados; Dia 1º, sexta-feira: repescagem de dose de reforço para todos os públicos já convocados.

Todas as faixas etárias que já foram convocadas podem procurar os pontos de vacinação para repescagem. A prefeitura está aplicando as vacinas nos Centros de Saúde e alguns shoppings, faculdades e outros pontos extras, como drive thrus. A lista completa, com os horários de atendimento, estão disponíveis no portal da prefeitura

Vacina contra gripe (influenza)

Na semana também, a vacina contra a gripe (influenza) estará disponível para toda a população de Belo Horizonte . Até então, apenas o público alvo, composto por grupos de pessoas com maior exposição à doença e seus efeitos, podia tomar a vacina.

As vacinas contra a COVID-19 e contra a gripe podem ser administradas no mesmo dia ou com qualquer intervalo de tempo entre si, sem efeitos adversos.

O objetivo da ampliação de público alvo é melhorar a cobertura da vacina, que s ó chegou a 49,8% do público alvo ao fim da campanha de vacinação . A meta, estabelecida pelo Ministério da Saúde, é de 90%.

* Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli