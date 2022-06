Veja quem pode tomar 4ª dose da vacina da COVID-19 em BH hoje (27/6)

Prefeitura convocou para esta segunda-feira (27/6) os cidadãos com 47, 48 e 49 anos idade (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convocou para esta semana pessoas acima de 40 anos para receberem a 4ª dose da vacina contra COVID-19. O público estimado é de cerca de 384 mil pessoas. Confira o cronograma de vacinação.









Já na terça-feira (28/6), a PBH convocou os cidadãos com 44, 45 e 46 anos, completos até a data, e com pelo menos quatro meses desde o recebimento da terceira dose. Na quarta (29/6), o público é ampliado para as pessoas com 40, 41, 42 e 43 anos.





A Prefeitura ressalta que o público de 41 anos que tomou a Janssen deve receber mais uma dose de reforço.

Leia mais: Vacina contra a gripe é liberada para todos os moradores de BH



Na quinta (30/6) e sexta-feira (1º/6) a vacinação será destinada para repescagem de dose de reforço para todos os públicos já convocados.





Além disso, a PBH também mantém ações para a repescagem dos grupos prioritários e das faixas etárias já convocadas, inclusive o público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose.





Os locais, critérios e documentos necessários para a vacinação de cada público podem ser consultados no portal da Prefeitura.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais