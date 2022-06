Cresce o uso de máscara na Feira Hippie, em Belo Horizonte

Feira registrou maior número de pessoas com máscaras comparado com semana passada

O aumento do uso de máscaras como proteção contra a COVID-19 e outras doenças respiratórias pode ser observado na feira da Avenida Afonso Pena, a tradicional Feira Hippie, neste domingo (26). Alguns comerciantes calculam um aumento em torno de 40% em relação à semana passada.





Apesar do ambiente ao ar livre, muitas pessoas usam máscaras enquanto outras preferem não usar. De acordo com feirantes, neste domingo foi observado o aumento do uso do acessório de proteção que, com a pandemia, tornou-se comum no mundo inteiro.





Desde o último dia 13, quando a secretária Municipal de Saúde, Cláudia Navarro, anunciou a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, a população voltou a conviver com o uso da proteção.





Márcio Luiz Miranda Glaus, 62 anos, feirante há 43 anos, observou certa divisão entre usuários e não usuários da proteção. "Observo pessoas divididas entre usar ou não a máscara. Minha esposa está com máscara, e eu sem , mas mantenho aqui no bolso. Tiro só de vez em quando porque sinto um pouco de dificuldade em respirar."





Marcio Luis Miranda Klaus,63, feirante e sua esposa Vanessa Nascimento Klaus.Um optou por usar mascara e o outro permanece sem. (foto: 26/06/2022.Credito:Leandro Couri/EM/DA. Press. Brasil.MG.Belo Horizonte)





Glaus acredita que a máscara continua sendo um instrumento de prevenção. "Tanto que não entro em local fechado sem máscara. Como aqui é aberto, ao ar livre, mas com grande frequência de pessoas acho que o certo é o uso de máscara. O frio já gera elevação na incidência de doenças respiratórias. A população tem que usar máscara mesmo durante o inverno."





Desde 14 de junho passou a ser obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes fechados de Belo Horizonte. A obrigação prevista, inicialmente, até o dia 31 de julho, considerando o período estimado para diminuição da incidência de casos respiratórios na capital. O decreto com as novas regras foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).





A retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras levou em consideração o aumento da positividade de testes, sendo que na semana entre 1º e 7 de maio foram realizados 6.531 exames, com taxa de positividade de 6%. Já entre o período de 29 de maio e 4 de junho de 2022, foram 20.964 testes, com 19% de positividade. Os exames foram realizados na rede própria do município.





"Nossos protocolos são revistos diariamente e são alterados de acordo com os dados epidemiológicos, assistenciais e baseados em evidências científicas. Nesse momento, entendemos que devemos voltar com a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados", disse a secretária Cláudia Navarro.