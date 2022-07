Minas Gerais tem tempo frio e mais seco nesta segunda-feira (04)

Belo Horizonte tem mínima de 11,8ºC nesta segunda (04) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (04/7), o céu fica claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte. A temperatura mínima registrada foi de 11,8ºC, na estação Cercadinho, região oeste da capital, e a máxima prevista é de 25ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A menor temperatura registrada em Minas foi de 4,4ºC em Caldas, no Sul do estado, e a máxima esperada é de 32ºC em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.





O céu fica parcialmente nublado nas regiões do Vale do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha, e claro a parcialmente nublado nas demais regiões.





O tempo está mais seco a partir desta segunda no Triângulo, Oeste, Sul, Norte e Noroeste de Minas, com umidade relativa do ar mínima em torno de 25%.





O tempo seco acende o alerta para manter a hidratação e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).