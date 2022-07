Homem em situação de rua protege cão do frio com camisa do Atlético

Cristiano Silva Ferreira ajeita a camisa do Atlético em Zeus (foto: Credito-Jair Amaral/EM/D.A Press)

Quem passa pela avenida Tereza Cristina no sentido do Anel Rodoviário, na região Oeste de Belo Horizonte, pode encontrar com um cachorro de camisa do Atlético, óculos escuros e boné.





O animal "batizado" de Zeus foi adotado por Cristiano Silva Ferreira, homem que vive em situação de rua. Ele encontrou o cão abandonado na rua com alguns ferimentos.









Cristiano Silva Ferreira colocou camisa do Atlético no cachorro Zeus (foto: Jair Amaral/EM D.A Press ) "Com este frio danado eu resolvi colocar minha camisa do Atlético, além dos óculos escuros, para proteger as feridinhas nos olhos, e o meu boné para proteger do sol. Ele gostou tanto que nem posso tirar, se não ele fica nervoso", disse.









“Quando fui colocar no meu carrinho, ele mordeu a minha mão e tive que ir ao hospital para levar 11 pontos”.





O homem não desistiu da amizade, colocou Zeus em um cobertor e o levou para ser seu companheiro. "É meu guarda. Quando vou dormir, ninguém me pertuba”.





Mudança





Cristiano chegou de Ipatinga há cerca de um ano e vive no bairro da Gameleira, na região Oeste da capital mineira. Agora, planeja-se mudar para a região do Barreiro. “Uma pessoa me disse que lá é um lugar tranquilo para viver”.