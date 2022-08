Tempo seco e chuva: veja como fica a quinta (18/8) em Minas

Umidade relativa do ar mínima fica em torno de 25% (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (18/8), o tempo segue seco em Belo Horizonte, com umidade relativa do ar mínima em torno de 25%. O dia nãot tem previsão de chuva para a RMBH, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas, há possibilidade de chuva no Sul do estado, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro, devido à aproximação de uma frente fria que chega no sudeste do país. Nas demais regiões, o tempo continua mais seco.





Com níveis inferiores ao índice mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 30%, é importante manter a hidratação e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.





A menor temperatura em Minas Gerais foi registrada em Águas Vermelhas, no Norte de Minas, com 8,8°C, e a maior temperatura para o dia é esperada em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, com 36°C.