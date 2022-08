Caminhão capota e motorista fica preso às ferragens

Motorista do veículo ficou preso às ferragens (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um capotamento de caminhão deixou ferido o motorista, de 36 anos, na noite dessa quarta-feira (17/8).





O acidente ocorreu na LMG 635, altura do km 33, na zona rural da cidade de Monte Azul, na região norte de Minas Gerais.

O motorista ficou preso às ferragens, com as pernas prensadas entre o banco e o painel, dentro da cabine, que ficou bem amassada.

A vítima teve uma contusão no tornozelo direito e foi socorrida pelo Samu e encaminhada para um hospital de Mato Verde.



Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do atendimento, o estado de saúde do motorista era considerado estável.

O veículo estava carregado com carvão.