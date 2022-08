Jovem de 14 anos tenta estuprar outra adolescente em Uberlândia e é detido

FOTO1]

Um menor infrator de 14 anos foi detido por tentar estuprar outra adolescente em Uberlândia, na tarde desta quarta-feira (17/8). O crime aconteceu em um bairro da região central da cidade do Triângulo Mineiro.



A vítima foi arrastada para detrás de um muro, próximo de uma escola da região e lá ele começou a molestar a jovem. Contudo, um homem que passava de carro percebeu o que estava acontecendo e impediu que o estupro acontecesse.



Ela chorava e por um momento gritou por socorro. Quando o motorista foi em direção aos dois, o infrator fugiu correndo.



A Polícia Militar (PM) foi chamada e, com informações sobre as características do rapaz, conseguiu encontrá-lo não muito longe do local do crime. Ele foi apreendido.



Identificado, os militares descobriram que ele faz acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).



Ele foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil. A vítima recebeu atendimento médico.