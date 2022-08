Motorista escolar é preso suspeito de praticar estupros

Um homem acusado de praticar abusos sexuais contra crianças e alunas, em São Pedro da União, no Sul de Minas, foi preso preventivamente na terça-feira (16/8). Ele trabalhava no transporte terceirizado da prefeitura.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu investigações que apuravam denúncias realizadas por cerca de quatro vítimas em desfavor do homem, de 49 anos.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) representou pela prisão preventiva do suspeito e, nessa terça, o mandado de prisão foi devidamente cumprido e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil esclarece que ele foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e registro não autorizado da intimidade sexual. Os procedimentos investigativos foram remetidos à Justiça para as medidas legais cabíveis.

Os casos estão sendo apurados em segredo de Justiça por envolver menores de idade. O Conselho Tutelar informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, ouviu algumas das vítimas e posteriormente encaminhou as denúncias à prefeitura e ao Ministério Público. Na prefeitura, o contrato do homem foi encerrado.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.