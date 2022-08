Acidente em Três Marias mata irmãos que voltavam do enterro da avó

Stéfano e Milena Raggazzi voltavam do enterro da avó materna e morreram em acidente de carro (foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais informou que um acidente entre um carro e uma carreta no km 287 da BR-040, em Três Marias, na Região Central de Minas, deixou dois mortos no início da tarde desta quarta-feira (17/8).As vitimas são Stéfano, de 25 anos, e Milena Raggazzi, de 30, filhos do diretor do Colégio Bernoulli de Belo Horizonte, Marcos Raggazzi. Os irmãos voltavam para a capital mineira, após o velório da avó materna.A instituição de ensino, onde os dois estudaram, prestou solidariedade aos "familiares e amigos" dos filhos do diretor. Devido ao acontecimento, amanhã (18/8) foi decretado luto na instituição e não haverá aulas em nenhuma das unidades do colégio.Confira ado colégio na íntegra:

Hoje foi um dia em que recebemos uma notícia inesperada e que deixou em todos nós um único sentimento: tristeza.



Na tarde desta quarta-feira, 17 de agosto de 2022, recebemos a notícia de que dois filhos do nosso diretor Marcos Raggazzi e ex-alunos do Colégio Bernoulli, Milena Raggazzi e Stéfano Raggazzi, nos deixaram.



Nós, do Colégio Bernoulli, lamentamos a perda e solidarizamo-nos com os familiares e amigos, sobretudo nosso tão estimado Diretor Raggazzi. Reforçamos uma corrente de boas vibrações para que eles tenham o conforto necessário neste momento de tão profunda dor.



Decretamos luto durante o dia 18/08 e sendo assim, todos os alunos estão dispensados das atividades escolares em todos os turnos.