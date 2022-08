MG: acidente entre dois ônibus deixa 33 feridos

Segundo a PM, a colisão aconteceu depois que um dos motoristas não percebeu que o outro havia parado no acostamento (foto: Redes Sociais/Divulgação) Uma batida traseira entre dois ônibus que transportavam trabalhadores rurais na BR-452, no município de Santa Juliana, Triângulo Mineiro, deixou 33 pessoas feridas, sendo que três delas foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) em estado grave.

Entretanto, de acordo com informações atualizadas pela assessoria de imprensa do HC-UFTM, na tarde de hoje (17/8), o estado das três vítimas (dois homens e uma mulher), era estável e sem gravidade. Apenas um dos homens precisou passar por cirurgia.

Já outros 55 passageiros, conforme registro da PM, não sofreram lesões ou recusaram atendimento médico.

Ainda conforme a PM, o acidente ocorreu depois que um dos motoristas não percebeu que o outro havia parado no acostamento da rodovia, após problemas mecânicos, vindo a acontecer a forte batida traseira.

A perícia técnica da Polícia Civil de Araxá esteve no local do acidente e realizou os levantamentos necessários para elaboração do laudo pericial.

Um dos ônibus estava com excesso de passageiros e não possuía cintos de segurança.

Segundo consta no boletim de ocorrência da PM, um dos ônibus estava com o equipamento cronotacógrafo sem aferição, os bancos dos passageiros não possuíam cintos de segurança e, além disso, apesar de lotação máxima de 37 passageiros, transportava, 48.

Já os bancos do outro ônibus tinham cintos de segurança, onde 40 passageiros eram transportados, mas também estava com o equipamento cronotacógrafo sem aferição.

Desta forma, as infrações detectadas, conforme a PM, tiveram suas autuações devidamente aplicadas.

“Os ônibus possuíam regularidade para tráfego e licenciamento em dia. Após a liberação dos veículos pela perícia da PC, os veículos foram retirados da via, sendo o trânsito normalizado no local. Houve somente a interrupção momentânea de uma faixa de tráfego”, finalizou o registro da PM.