Homem morre em batida entre caminhão e dois carros em Arcos

Carro em que morreu um homem na BR-354 em Arcos (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem morreu em um acidente com dois carros e um caminhão, na altura do KM484, na rodovia BR-354, em Arcos, na Região Central de Minas Gerais, na noite deste sábado (02/07).O local do acidente é uma pista estreita, com descidas e subidas fortes e poucos pontos de ultrapassagem, grande fluxo de veículos pesados de cargas de mineradoras e poucos pontos de ultrapassagem.Foram acionados o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas a vítima já estava morta, no interior de um dos carros."Os Bombeiros procederam o corte do cabo da bateria do veículo de passeio (para evitar incêndio) e cobriu com serragem algumas marcas de óleo na pista para evitar novos acidentes", informou o CBMMG.Ainda segundo a corporação, a vítima não estava retida e nem encarcerada, porém encontrava-se no interior do veiculo. Os militares auxiliaram a equipe funerária na retirada da vitima após o perito da Políci Civil terminar o trabalho de coleta de dados no local.