Dois libertados das ferragens de caminhão tombado em Brasília de Minas

Um caminhão perdeu o controle e capotou, prendendo dois homens às ferragens retorcidas da cabine, no fim da noite desta sexta-feira (01/07). O acidente ocorreu no KM197 da rodovia MG-202, entre Brasília de Minas e Ubaí, no Norte de Minas.O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 22h40 e enviou militares do 8º pelotão, de Januária, para o socorro das vítimas do acidente.A distância de Januária para o local é de 145 quilômetros. O resgate das vítimas ocorreu em área sem iluminação e luzes artificiais precisaram ser utilizadas para que os bombeiros pudessem libertar os dois ocupantes do veículo de carga."Após estudo de situação, com uso de ferramentas hidráulicas de desencarceramento, os bombeiros efetuaram o rompimento da porta do passageiro e retiraram uma vítima do sexo masculino, de 20 anos", informou a corporação.De acordo com o CBMMG, o jovem estava se queixando de fortes dores na perna direita e apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo."Após sua retirada segura, a vítima ficou aos cuidados da equipe do SAMU de Brasília de Minas, para demais cuidados e transporte até unidade hospitalar do município de Brasília de Minas. O condutor do veículo, sexo masculino, de 39 anos, queixava-se de fortes dores no ombro esquerdo e apresentava escoriações no quadril", informaram os bombeiros.Após a remoção controlada pelos militares, o condutor passou aos cuidados da equipe do Samu de São Romão, para transporte até unidade hospitalar do município de Brasília de Minas.A Policia Militar também fez o controle do tráfego e a liberação da via.O Corpo de Bombeiros orienta os condutores a "ter atenção redobrada na direção, uma postura consciente no volante e manter a manutenção do veículo, pois são fatores determinantes para uma viagem segura".