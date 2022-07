Capotamento deixa um morto e quatro feridos na BR-381, em Nova União

Carro ficou totalmente destruído (foto: CBMMG/Divulgação)

Um capotamento deixou uma pessoa morta e quatro feridas no km 51 da BR-381, na altura de Nova União, município da região central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (3/7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, uma das vítimas já se encontrava sem vida, enquanto as outras foram atendidas.