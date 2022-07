Bombeiros impedem que incêndio destrua casas e galpão de reciclagem

Bombeiros conseguiram deter as chamas antes que chegassem ao depósito com mais material inflamável (foto: CBMMG/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções se alastrou rápido pelo pátio de um depósito de materiais recicláveis, na noite de sábado (02/07), em Contagem na Grande BH. Não fosse pela ação dos bombeiros no combate ao incêndio, as chamas poderiam ter destruído um galpão e casas vizinhas.O chamado para combater o fogo foi às 21h25. O depósito de recicláveis estoca grande quantidade de material de alta combustão, como plástico e resinas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, Bairro Bernardo Monteiro.Com mangueiras de alta pressão, os bombeiros conseguiram deter as chamas que se alastravam para o interior da edificação que era onde estava estocada a maior quantidade de material. O incêndio foi debelado."A ação das guarnições de Bombeiros no local impediu que chamas adentrassem no galpão. Garantida a preservação do material e dos arredores, com residências próximas", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.