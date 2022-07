Sete feridos em acidente entre van e carro na BR-040

Local na BR-040 onde o carro e a van se acidentaram deixando pelo menos sete feridos (foto: Reprodução/Google Streetview)

Sete pessoas ficaram feridas quando um carro bateu em uma van na altura do KM510, na BR-040. O acidente ocorreu em Ribeirão das Neves, na Grande BH, por volta das 7h30 deste domingo (03/07).Devido ao acidente, a concecionária Via040 informa ter ocorrido interdição parcial da pista dupla no sentido Brasília (Sete Lagoas) e lentidão de aproximadamente um quilômetro.A batida se deu na altura do Bairro Veneza, na pista oposta à empresa Pacaluz. De acordo com informações da polícia, os feridos não tiveram lesões graves e foram encaminhados ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, por duas ambulâncias, uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra da concessionária.