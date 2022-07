Idoso é suspeito de colocar fogo na própria casa em Divinópolis

O fogo se concentrou em um dos quarto da casa (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um idoso, de 63 anos, é suspeito de atear fogo na própria casa, nesta terça-feira (12/7), no bairro Santos Dumont, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sinais de intoxicação.



“Após tomarem as medidas para provimento de segurança aos bombeiros militares atuantes no sinistro, imediatamente as guarnições iniciaram o combate ao fogo que se encontrava fora de controle, a fim de minimizarem os danos ao patrimônio”, relatou o Corpo de Bombeiros.



O filho do idoso também estava no imóvel, porém não sofreu intoxicação respiratória ou outro dano. A esposa não estava no local.



A Polícia Militar (PM) não foi acionada. De acordo com os bombeiros, a motivação ainda é desconhecida. Também não se sabe o que o homem teria utilizado para iniciar o fogo.