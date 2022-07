Incêndio em três casas mata homem de 59 anos, em Leopoldina

O fogo destruiu três residências que tiveram de ser isoladas. Causas ainda desconhecidas (foto: CBMMG)

Um homem de 59 anos morreu carbonizado em um incêndio ocorrido na Rua Franklin José da Silva, no Centro de Leopoldina, na noite dessa sexta-feira (8/7). As três casas geminadas atingidas pelo fogo pertenciam a três irmãos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros atendia a outra ocorrência nas proximidades de onde ocorreu esse incêndio, deslocando-se imediatamente para o local.

Populares tentavam combater o fogo, assim como policiais militares em duas guarnições que passavam pelo local e pararam para tentar ajudar.

Tão logo o fogo foi debelado, os bombeiros encontraram o corpo carbonizado. O local foi isolado e a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada. Em seguida a esse trabalho, o corpo foi liberado e entregue a uma funerária da cidade, que fez o traslado para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Uma equipe da Defesa Civil do município, a secretária de Assistência Social de Leopoldina e também o delegado de homicídios de Leopoldina, André Luis, estiveram no local.