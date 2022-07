Acidente na BR-251 próximo a Salinas deixa um morto e dois em estado grave

Lataria de veículo precisou ser cortada para retirar vítima (foto: Corpo de bombeiros )



Um homem morreu e duas pessoas ficaram em estado grave no acidente que aconteceu por volta de 5 horas da manhã desta sexta-feira (8/7) na BR-251, na altura do km 321, próximo a Salinas.

No carro estavam três pessoas, sendo um homem de 52 anos, que veio a óbito no local. Ele estava no banco do passageiro. O corpo ficou preso entre as ferragens e os bombeiros precisaram serrar a lataria do veículo para retirá-lo. Enquanto isso, o trânsito na rodovia ficou impedido nos dois sentidos.

O motorista de 47 anos e um adolescente de 17 anos, que estava no banco traseiro, foram levados pelo SAMU para o Hospital de Salinas, ambos com traumatismo crânioencefálico. O condutor, ainda sofreu fratura exposta no tornozelo, fratura no fêmur e suspeita de fratura torácica.

Segundo o corpo de bombeiros, a BR-251 é conhecida como a "rodovia da morte" e ocorrências desse tipo são frequentes.

De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo da marca Audi colidiu com a traseira do caminhão pipa no local conhecido como serra de Salinas. Eles seguiam na direção de Montes Claros a Salinas.