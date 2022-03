Grave acidente deixa seis mortos na BR-251, em Francisco Sá

Carreta e carro bateram de frente no km 476 da BR-251 (foto: Reprodução/redes sociais)

Seis ocupantes de um carro com placa de Bertioga/SP morreram na hora, no início da tarde deste sábado (26/3), envolvidos em um gravíssimo acidente no km 476 da BR-251 em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com informações recebidas pelo Corpo de Bombeiros, uma carreta de Taiobeiras/MG, carregada com placas de gesso, trafegava no sentido Montes Claros, quando bateu de frente com o carro. Em seguida, o veículo de passeio atingiu outra carreta que transportava produtos do Mercado Livre na pista em direção a Salvador/BA.

No carro, estavam dois homens, duas mulheres e duas crianças, um menino e uma menina. Os nomes não foram divulgados, pois a perícia não encontrou os documentos pessoais.

O motorista da primeira carreta, de 36 anos, foi socorrido preso às ferragens, consciente e orientado. O condutor da segunda carreta, de 38 anos, não apresentou ferimentos e recusou atendimento médico.

Devido ao grave acidente, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos por horas. Os corpos foram repassados para a funerária de Francisco Sá.