São João del-Rei: idoso de 85 anos é encontrado morto dentro de casa

Ocorrência foi atendida nessa sexta-feira (25/3), e a suspeita é de que o óbito tenha ocorrido há mais de uma semana (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um idoso de 85 anos foi encontrado morto dentro de casa em São João del-Rei, na região mineira do Campo das Vertentes, nessa sexta-feira (25/3). Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado pela manhã, o corpo do idoso já estava em estágio avançado de decomposição quando a guarnição chegou ao imóvel situado no Bairro Bonfim, próximo ao centro histórico da cidade. A Polícia Militar (PM) também esteve no local.

Conforme os militares, moradores da região informaram que o homem não era visto há alguns dias. Além disso, alguns vizinhos perceberam um forte odor nas proximidades da casa. Ainda segundo os bombeiros, havia muitas moscas voando no local, o que fortalecia a suspeita de que algo poderia ter acontecido com o morador.

No endereço, os bombeiros, guiando-se pelo mau cheiro, decidiram acessar um dos quartos do imóvel por meio de uma janela, já que o portão estava trancado. O idoso foi achado caído no chão, entre a cama e um guarda-roupas.

A suspeita é de que o óbito tenha ocorrido há mais de uma semana. No entanto, as causas da morte ainda serão apuradas em investigação a cargo da Polícia Civil – que também esteve na residência para dar início aos trabalhos periciais.