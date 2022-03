MG: 77 cidades estão sob alerta de chuvas fortes até domingo

O alerta foi emitido neste sábado e é válido até às 11h de domingo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 03/02/2022)

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Capinópolis

Carneirinho

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipiaçu

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Ituiutaba

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Prata

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Silvianópolis

Tocos do Moji

Toledo

União de Minas

Virgínia

Wenceslau Braz

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 77 cidades mineiras para o risco de chuvas intensas. A previsão é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).Ainda de acordo com o insitituto, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Tempestades podem atingir municípios no Sul e no Sudoeste de Minas, e no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O alerta é válido até às 11h de domingo.Na capital mineira, este sábado foi de muito calor e céu parcialmente nublado. A possibilidade de chuva em BH e Região Metropolitana aumenta a partir de amanhã.Os termômetros voltam a subir e a capital pode registrar novo recorde de calor. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Claudemir de Azevedo a maior temperatura deste ano foi 32,8ºC em 14 de janeiro."O final de semana será marcado pelo calor com previsão máxima de 33ºc, sendo assim, BH pode registrar novo recorde no domingo", explicou.