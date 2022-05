Acidente na BR-251 deixa um morto e 19 pessoas feridas

Uma pessoa morreu e outras 19 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma carreta, um caminhão-baú e uma van na madrugada desta sexta-feira (13/05), na BR-251, altura do município de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais.

O acidente aconteceu no KM 501 da rodovia, perto do trevo da estrada para Janaúba (MG–122), entre Montes Claros e Francisco Sá. O trânsito no local ficou complicado e só foi liberado no fim da manhã. A estrada tem grande movimento de caminhões e carretas que viajam do Sul e do Sudeste para o Nordeste brasileiro.

Cinco equipes do Samu socorreram as vítimas de acidente (foto: Redes sociais/divulgação)

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos de carga bateram de frente. Na sequência, a van atingiu a traseira da carreta. A van seguia do Triângulo Mineiro para o Nordeste no sentido Montes Claros/Francisco Sá.

Cinco equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o socorro às vítimas. Os feridos foram levados para hospitais de Montes Claros, na mesma região.

Frente do caminhão e traseira da van ficaram totalmente destruídos (foto: Redes sociais/divulgação)

Dois ocupantes da carreta e o condutor da van ficaram com os corpos presos às ferragens. Ainda não foi informado em qual dos veículos viajava a pessoa que morreu no acidente.