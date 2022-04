Três evangélicos morrem em batida na BR-251

Tres pessoas morreram em acidente na BR 251 (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente com duas carretas e um Corsa Sedan, na BR 251, no Norte de Minas, na noite dessa quarta-feira (13/04). As três vítimas mortas na tragédia, que viajavam no carro de passeio, eram de uma igreja evangélica de Montes Claros, cidade-polo do Norte do estado.

O acidente aconteceu no KM 506 da BR 251, entre Montes Claros e Francisco Sá, próximo ao entroncamento com a MGT 122 (estrada para Janaúba). Conforme testemunhas, as duas carretas, que viajavam em sentidos contrários, bateram de frente. Uma delas ainda atingiu em cheio o Corsa Sedan, que seguia em direção a Francisco Sá.

Com o impacto, o Corsa foi jogado para fora da pista. As vítimas ficaram presas às ferragens. Chovia na hora da batida.

Morreram no local o condutor do Corsa, o pastor Nardel Dias Cardoso, de 49 anos; e o passageiro Leonardo Duarte Moreira, de 25. Uma mulher, terceiro ocupante do veículo, identificada como Aline, chegou a ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), mas morreu depois de dar entrada na Santa Casa de Montes Claros.

Os dois feridos, um homem e uma mulher, socorridos pelo Corpo de Bombeiros, também foram encaminhados para o mesmo hospital. O pastor Nardel Dias Cardoso, conhecido como bispo Nardel, liderava a Igreja Evangélica Unção que Liberta, de Montes Claros. Leonardo e Aline eram obreiros da igreja.

Os três viajavam para Capitão Enéas (na mesma região), onde Nardel faria uma pregação. Os corpos dos três religiosos estão sendo velados na sede da Igreja Unção que Liberta, no Bairo Santos Reis, em Montes Claros. Os enterros serão realizados na cidade-polo, na tarde desta quinta-feira (14/04).