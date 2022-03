Ônibus bate de frente com van na BR-251 e deixa dois mortos e 10 feridos

Van ficou totalmente destruída depois de choque com ônibus (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Um ônibus bateu de frente com uma van na BR 251, entre Francisco Sá e Salinas, no Norte de Minas, na manhã deste domingo (6/03), deixando duas pessoas mortas e outras 10 feridas. O acidente aconteceu às 6h15, no Km 438 da rodovia, próximo ao distrito de Barrocão e ao trevo de acesso ao município de Grão Mogol.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia de Porto Ferreira (SP), com destino a Maceió (AL), com 44 passageiros adultos e duas crianças de colo. A van viajava do Rio Grande do Norte para São Paulo, com 10 passageiros. Morreram dois ocupantes da van: G.B, Q, de 28 anos, natural de São Miguel (RN); e uma criança do sexo masculino (R. C. C) , de 10.

Ficaram feridos oito passageiros e o motorista da van e o motorista do ônibus. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Montes Claros. Os trabalhos contaram também com o apoio de equipe do helicóptero do Corpo de Bombeiros, além da Policia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A colisão ocorreu numa reta, após a saída de uma curva. De acordo com as informações levantadas pela Polícia Rodoviária Federal, o ônibus, que viajava no sentido Francisco Sá/Salinas entrou para a contramão, batendo frontalmente contra a van, que seguia em direção contrária. A van ficou completamente destruída. Devido ao desastre, o trânsito no local ficou interrompido por duas horas, formando longas filas de veículos nos dois sentidos da rodovia.

OUTRO ACIDENTE

A colisão deste domingo foi o segundo acidente envolvendo ônibus na BR-251 em dois dias. Na mesma rodovia, na manhã de sábado (5/0), uma batida provocou a morte de uma pessoa e deixou outros quatro passageiros feridos. .



Leia: Adolescente morre em acidente com ônibus na BR-251, no Norte de Minas

A colisão ocorreu no KM 265 da rodovia, entre Salinas e a BR 116 (Rio-Bahia), no município de Curral de Dentro. O ônibus, que viajava de Arapiraca (AL) com destino a Maringá (PR), com 50 pessoas, saiu da pista e bateu em uma árvore.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), ao tentar desviar de uma carreta - que viajava em direção contrária e tentou fazer uma ultrapassagem, o motorista do ônibus perdeu o controle direção do ônibus, que saiu da pista e bateu de frente com uma árvore, as margens da rodovia.

Conforme testemunhas, uma adolescente morreu na batida. Ela foi identificada apenas como Camile, de 16 anos. Com ela, viajava um menino, com idade de presumível de dois ou três anos.

O garoto foi encaminhado para o Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Salinas, distante 90 quilômetros do local do acidente. A entidade aguarda o comparecimento de um familiar responsável para a liberação da criança.