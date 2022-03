Adolescente morre em acidente com ônibus na BR-251, no Norte de Minas

Onibus saiu desgovernado e bate em uma árvore (foto: Samu/divulgação)

Uma pessoa morreu e mais quatro passageiros ficaram feridos em acidente com um ônibus, ocorrido na manhã deste sábado (5/3), na BR 251, KM 265, no município de Curral de Dentro, no Norte de Minas. O ônibus saiu de Arapiraca (AL) com destino a Maringá (PR), com 50 pessoas.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), ao tentar desviar de uma carreta – que viajava em direção contrária e tentou fazer uma ultrapassagem, o motorista do ônibus perdeu o controle direção do ônibus, que saiu da pista e bateu em uma árvore.

Conforme testemunhas, uma adolescente morreu na batida. Ela foi identificada apenas como Camile, de 16 anos. Com ela, viajava um menino, com idade de presumível de dois ou três anos.

O garoto foi encaminhado para o Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Salinas, distante 90 quilômetros do local do acidente. A entidade aguarda o comparecimento de um familiar responsável para a liberação da criança.

As vítimas do acidente foram atendias por equipes do Samu de Taiobeiras. Em seguida, foram encaminhadas para o Hospital Santo Antonio, em Taiobeiras; e para o Hospital Municipal de Salinas.

De acordo com o Samu, o caso mais grave foi de uma adolescente de 14 anos, com 35 semanas de gestação, que precisou ser intubada no local pela equipe médica e, imediatamente, foi levada para o Hospital Santo Antônio.

Para a unidade hospitalar de Taiobeiras também foi conduzido um homem de 50 anos, ferido na cabeça com suspeita de fratura no braço direito.

Outros dois passageiros, com idades de 27 e 52 anos, respectivamente, foram socorridos com ferimentos no rosto, escoriações leves e dores no pesço. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal de Salinas.

O corpo da adolescente morta no acidente foi encaminhado para a necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, na mesma região. Depois de liberado, o corpo será traslado para ser sepultado em Uberaba, na região do Triângulo, onde mora a família da vítima.