Carnaval: veja o número de acidentes e ocorrências nas rodovias de Minas

Ao longo do feriado, que teve início no sábado (28/2), mais de 19 mil veículos foram fiscalizados e cerca de 24 mil pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado. A Operação Carnaval, que envolveu 800 policiais, foi encerrada nesta quarta-feira (4/3).





Fiscalização

Com relação às ultrapassagens proibidas, 600 motoristas foram multados pela infração. Outros 477, por não utilizarem o cinto de segurança. Os policiais também registraram 386 multas por passageiros sem utilizar o acessório de segurança.





Além disso, atividades de educação para o trânsito foram intensificadas, alcançando mais de 5.500 pessoas com palestras, orientações e o uso de vídeos informativos.





Acidentes

Durante os cinco dias de operação, 123 acidentes foram registrados, deixando 152 feridos e 10 mortos nas rodovias federais de Minas Gerais. No mesmo período, em 2020, 144 acidentes foram registrados, deixando 166 feridos e 12 mortos.





O número representa uma queda de 14% nos acidentes, além de uma diminuição de 9% no número de feridos e uma redução de 19% no número de óbitos.