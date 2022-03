Estradas de MG têm redução de acidentes e mortes durante carnaval

As mortes ocorridos nas estradas de Minas Gerais neste carnaval de 2022 foram 40% menores que no ano passado. Também houve redução de 26,31% dos acidentes nos 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais que cortam o estado. Os índices foram apresentados pela Polícia Militar Rodoviária, em balanço divulgado no início da tarde desta quinta-feira (3/3), a respeito das estradas sob a jurisdição da corporação.

Foram 84 acidentes de trânsito com vítimas, sendo 12 fatais, no período carnavalesco, segundo as 1.134 operações para o feriadão, iniciadas na sexta-feira (25/2) e encerradas ontem (2/3). Houve também 29 ações da Lei Seca nas rodovias mineiras.

No balanço, foram registradas 62 prisões por porte de drogas, 14 armas de fogo apreendidas, oito veículos roubados ou adulterados recuperados, 186 prisões e medidas administrativas por embriaguez e 228 CNHs recolhidas.





Pelo segundo ano consecutivo, os desfiles e aglomerações de blocos e escolas de samba foram suspensos em vários municípios. Neste ano, as regras contra aglomerações estiveram mais flexíveis, mesmo assim, os números apontam para redução significativa.

Segundo a corporação "as operações com foco na prisão de infratores, o planejamento de Operações Lei Seca direcionadas para a prevenção às infrações de trânsito nas rodovias, o uso da Inteligência Policial e da tecnologia no direcionamento das abordagens, bem como as Campanhas Educativas de Trânsito foram algumas das estratégias que resultaram nos bons resultados alcançados."