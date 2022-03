Carnaval: prefeitura de BH recolhe mais de 100 toneladas de lixo

Foliões em quarteirão do Bairro Pompéia (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







Mesmo sem autorização da Prefeitura de Belo Horizonte, que neste ano não apoiou financeiramente e nem realizou cadastro de blocos em função da continuidade da pandemia da COVID-19, centenas de foliões saíram às ruas da capital mineira nos últimos dias para “manifestações espontâneas”. A PBH manteve todos os serviços à população no período e divulgou um balanço dos quatro dias.









Ao todo, os garis da SLU retiraram 100.260 toneladas de lixo das ruas, sendo 7 toneladas de vidro que foram doadas para associações e cooperativas de catadoras de materiais recicláveis. A quantidade de lixo chama a atenção, mas é bem menor (88%) que a do último carnaval oficial, no início de 2020, antes da decretação da pandemia, quando a prefeitura recolheu 848 toneladas de resíduos nas ruas. Neste ano, foram gastos 180 mil litros de água para a lavagem das ruas.





Durante a festa, a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte trabalhou em regime de plantão vistoriando eventos autorizados e outros locais. Foram realizadas 24 vistorias, sendo 62,5% por meio de denúncias. A maior irregularidade verificada foi a ausência do uso de máscaras, seguida pela falga de álcool em gel.





Três estabelecimentos na Pampulha foram interditados por promoverem eventos sem licença e também por poluição sonora.









Trânsito





Ainda segundo a prefeitura, entre as 18h do dia 25 e as 6h de ontem (2/3), quarta-feira de cinzas, ocorreram 82 acidentes de trânsito com vítimas não fatais em Belo Horizonte, 12 ocorrências da estacionamento irregular sobre o passeio e um dano ao patrimônio.





“A Guarda Municipal registrou em toda a cidade um total de 167 estacionamentos de veículos sem rotativo, 97 estacionamentos em vagas de carga e descarga e 64 casos de motoristas dirigindo e manuseando celular. Em todos os casos foram emitidos os devidos autos de infração de trânsito”, informou a prefeitura.