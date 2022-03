Crianças são convocadas para a segunda dose da vacina contra a COVID em BH

Cronograma da vacinação e os lugares de vacinação estão sendo divulgados pela PBH (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)







A partir da semana que vem, crianças de 6 anos já podem receber a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte. As que receberam CoronaVac devem considerar o intervalo de 28 dias entre as aplicações. As crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, que foram vacinadas com a Pfizer pediátrica, também devem receber a segunda dose desde que tenham tomado a primeira há oito semanas. A informação foi divulgada pela prefeitura da capital nesta quinta-feira (3/3).









Segundo a prefeitura, as pessoas com 23 anos também serão convocadas para a dose de reforço. Assim, todo o público acima de 18 anos da capital poderá receber a terceira dose da vacina. A repescagem para os adultos e a aplicação da dose de reforço acontecem nos centros de saúde da capital, pontos de drive-thru e postos extras. Os endereços estão disponíveis no portal da PBH





Para tomar a dose de reforço, o morador de BH deve apresentar a carteira de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses. A pessoa que, independentemente da idade, já completou o prazo, pode procurar um dos postos de vacinação para tomar o reforço.





Confira, abaixo, o coronograma da vacinação e os detalhes divulgados pela PBH: