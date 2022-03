COVID: BH tem aumento na transmissão, mas segue com índices no controle

Ocupação de leitos permanece no controle (foto: PBH/Divulgação)

Apesar dos festejos de carnaval em eventos particulares, Belo Horizonte segue com a transmissão do coronavírus no nível considerado de controle. Segundo o boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (2/3), o fator RT é de 0,75.

Isso quer dizer que 75 pessoas são capazes de transmitir o vírus para outras 100. No último levantamento, esse número estava em 0,74. O nível de controle é abaixo de 1.

A ocupação dos leitos de UTI e enfermaria também seguem com percentuais ideais, o que significa menor demanda na busca pelos serviços de saúde. A taxa das UTIs é de 43,2%, enquanto a ocupação das enfermarias é de 35,9%.







Nas últimas 24 horas, a capital teve 3.746 casos confirmados e 10 mortes. A cidade tende a elevar o número de contaminados nos próximos dias em virtude do carnaval.

Vacinação

BH já passou de 1 milhão de doses de reforço aplicadas. O município já recebeu mais de 5,8 milhões de vacinas do governo federal, com distribuição de mais de 5,5 milhões à população. Segundo a PBH, 488 mil pessoas de outros municípios se imunizaram na capital.