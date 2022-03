Professor Anis José Leão morre aos 91 anos em Belo Horizonte

Anis atuou no TRE-MG por 40 anos (foto: Divulgação)

Morreu nessa quarta-feira (2/3), em Belo Horizonte, o professor e cronista Anis José Leão, aos 91 anos. Ele estava internado no Hospital Felício Rocho desde sexta-feira (25/2), com um quadro de septicemia decorrente de infeção urinária.

Nascido em Itaúna, no Centro-oeste do estado, Anis trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral por quatro décadas. Também foi um dos fundadores do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1958.

Anis José Leão também fez carreira no magistério, dando aulas de física, química e ciências humanas. Ainda na cidade natal, começou cronista da Rádio Clube e atuou como redator do jornal Folha do Oeste.





Ao longo da carreira, escreveu livros sobre comunicação, ética e direito eleitoral. Um de seus últimos trabalhos foi o bilíngue “Oração aos moços” (Addressing the Young), em parceria com Pedro Eymard, sobre o jurista Ruy Barbosa.