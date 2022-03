Católicos inauguram Campanha da Fraternidade 2022 em Belo Horizonte

Peregrinos foram à Catedral Cristo Rei para inauguração da Campanha da Fraternidade (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)

Um convite ao fortalecimento da fé e à reflexão sobre dificuldades no mundo atual, que necessita de paz e amor. Belo Horizonte viveu nesta quarta-feira (2/3) o lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2022 com uma missa na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

O tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) remete à Fraternidade e Educação, mas a oração foi feita de forma especial para o conflito existente entre Rússia e Ucrânia, que já resultou na morte de mais de 10 mil civis desde a semana passada. No Vaticano, o Papa Francisco convocou para que os católicos fizessem um dia de jejum e oração pela paz.





Dom Walmor diz que a campanha de 2022 é uma chance para que os católicos possam viver a paz e a justiça inserida na missão de buscar a educação: “É um enorme desafio e uma oportunidade. Precisamos nos reeducar para a paz, justiça e amor. Não falamos apenas de ato formal de educação, mas como educação que toca a vida de todos nós. É uma aposta na paz”.





Pela terceira vez, a Campanha da Fraternidade da CNBB aborda a educação. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. “A quaresma é uma delicadeza de Deus para conosco, chamando-nos à conversão pelas mãos da igreja, no anúncio da palavra e pelas celebrações reconhecendo que todos nós precisamos de um novo estilo de vida. O tempo da quaresma é algo favorável, qualificada no amor, e de bondade de Deus”, afirma Dom Walmor.





Ele entende que a educação é o primeiro passo para uma sociedade mais justa e humana: “A Campanha da Fraternidade é realizada há quase seis décadas na Igreja Católica do Brasil. É uma experiência rica, chamando-nos a olhar a realidade que nos cerca. Neste ano, o tema é Fraternidade e Educação, no qual somos chamados de modo especial a falar com sabedoria e ensinar com amor. O investimento na educação é prioritário para darmos passos novos como sociedade”.





Além da celebração na Catedral Cristo Rei, cerca de 100 peregrinos fizeram retiro espiritual pela manhã na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Os católicos se dedicaram à meditação, oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e à Celebração Eucarística, a partir do tema “Deixai-vos reconciliar com Cristo”.