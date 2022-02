Grávida morre em grave acidente com caminhão na BR-251, em Francisco Sá

Toda a carga ficou espalhada pela pista após tombamento do caminhão (foto: Corpo de Bombeiros MG/Divulgação)

Uma gestante de 39 anos morreu na madrugada deste domingo (27/02) em um grave acidente na BR-251, na serra de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais. A vítima acompanhava motorista do caminhão, que transportava latas de cerveja. O veículo tombou por volta da 1h no km 473 e fechou a rodovia.

Ao chegar no trecho, militares do Corpo de Bombeiros encontraram a mulher sem vida, com várias fraturas. O corpo foi arremessado em meio à carga espalhada. Preso às ferragens da cabine do caminhão, o motorista estava consciente e orientado. Ele foi socorrido para um hospital da região. Os nomes das vítimas não foram informados nem o tempo de gestação da mulher.

Os militares tiveram que espalhar serragem pelo trecho para eliminar o risco de derrapagem, pois houve derramamento de óleo na pista. A BR-251 permaneceu interditada nos dois sentidos por aproximadamente cinco horas. O trânsito voltou a fluir já ao amanhecer.