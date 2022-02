Filho é suspeito de matar pai a pauladas em Divinópolis

Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de matar o próprio pai a pauladas na noite desta sexta-feira (25/2). O crime ocorreu no bairro Floresta, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.



A vítima de 51 anos recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foram realizadas manobras de ressuscitação. Mesmo com o apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA), o homem morreu durante o atendimento.

Ele foi atingido com pauladas e já estava inconsciente quando o socorro chegou. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e estava com um corte profundo no rosto e fratura no maxilar. Ele também sofreu parada cardiorrespiratória.