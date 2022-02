Em Divinópolis, 30% das crianças agendadas não são levadas para vacinar

No sábado (12/2) foi montado um ponto de vacinação infatil no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) de Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

Com cadastro aberto para vacinação contra a COVID-19, 30% das crianças inscritas não são levadas para vacinar em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O percentual foi divulgado, nesta segunda-feira (14/2), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).



A imunização é realizada nas unidades de saúde a partir de agendamento pelo site da prefeitura. Para ampliar a cobertura da faixa etária de 6 a 11 anos, no sábado (12/2) foi realizado um mutirão para imunizar 1,6 mil crianças. Porém, apenas 1.277 apareceram, o que representa 23,31% dos cadastrados.



“A equipe foi bem treinada para receber as crianças com muito carinho. Porém, a efetividade de vacinados foi inferior ao esperado”, lamentou a Semusa, por meio de nota.



A orientação do órgão é para que sejam cadastradas pelos país ou responsáveis apenas as crianças que forem, efetivamente, levadas para a vacinar.



“Este grande número de ausências faz com que os pais que realmente querem vacinar os filhos, acabem não conseguindo se cadastrar”, alertou a secretaria.



A ausência também tem gerado preocupação. Desde o início da campanha, o município recebeu 4.446 doses pediátricas, segundo o vacinômentro da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira (14/2). Já era para 23,43% do público alvo total, estimado em 18.978 crianças, ter recebido a primeira dose.



No sábado (12/2) a vice-prefeita Janete Aparecida (PSC) fez um apelo aos pais. “Você, que fez o cadastro, venha, precisamos garantir que essas crianças sejam vacinadas, porque essa vacina só fará diferença se for no braço”, enfatizou mostrando a estrutura montada para receber as crianças naquele dia no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).



Ampliação



Para facilitar o acesso, a Semusa ampliou o horário de imunização, disponibilizando o serviço também no período noturno, de 18h às 21h, na unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) no bairro Planalto. Serão vacinadas no local crianças de 6 a 11 anos desde que previamente agendadas pelo site da prefeitura.



Serão realizados 25 agendamentos por dia de segunda a sexta.

Na contramão de quem não tem levado os filhos para a imunização, Marcelo André Vieira garantiu a proteção da filha, de 5 anos, logo no início da campanha pediátrica. "Vacinas são importantes para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. E a vacina contra a COVID não é diferente. Está vacina é de extrema importância para minimizar os impactos causados pelo vírus. Aqui, pegamos e se não fosse pela vacina poderíamos ter tido sintomas muito grave", opina.



*Amanda Quintiliano especial para o EM