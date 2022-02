Divinópolis: com aumento do nível do rio, áreas alagáveis são monitoradas

A Defesa Civil monitora o nível do Rio Itapecerica que voltou a subir nos últimos dias em Divinópolis (foto: Amanda Quintiliano/Esp. EM)

O nível do Rio Itapecerica em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, subiu cerca de 1,05 metro acima do volume normal. A mediação realizada na manhã deste sábado (12/2) mantém a Defesa Civil em alerta com risco de pontos de alagamento.



Ainda na sexta, o órgão orientou a população ribeirinha a permanecer atenta e, caso seja necessário, sair de casa. Hoje, segundo o coordenador da Defesa Civil, em trechos onde houve transbordamento de córregos a água começou a abaixar.



"Em conversa com o coordenador de Itapecerica houve chuva fina essa madrugada, com o tempo bom agora de manhã. Em conversa com o coordenador de Cláudio, choveu fraco essa madrugada, com mormaço agora de manhã. Situação de observação e monitoramento", diz o coordenador da Defesa Civil, Jonas Mileib.







Em Divinópolis, as áreas com provável risco de alagamento são a Rua Jovelino Rabelo, próximo ao Rouxinóis, no Bairro Porto Velho; Bairro Dom Pedro II próximo à Rua São João del-Rei (Córrego Flechas Catalão); e Rua Januário de Sousa Rocha, próximo a Maçonaria no Bairro Belvedere (Córrego Olhos D'Água).



Em caso de necessidade, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil através do 199 ou pelo Whatsapp (37) 98825-2379. Em caso de emergências, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado por meio do 193.



“Casas que já foram notificadas que correm risco de desmoronamento, os moradores não podem retornar, às mesmas permanecem interditadas”, reforça da Defesa Civil.



Um mês depois dos temporais

Os novos riscos de alagamento vêm cerca de um mês após uma semana de chuva intensa que deixou cerca de 150 desalojados ou desabrigados em Divinópolis



Só em janeiro, a Defesa Civil registrou 700 chamados, a maior parte, nas primeiras semanas de 2022 com queda de barranco, trincas, retiradas de famílias, inundações, dentre outros.



"Ao nos depararmos, com as chuvas intensas dos primeiros dias deste ano, vimos, em primeiro lugar, a falta de condições tecnológicas e de recursos humanos da Defesa Civil para aquele momento. Rapidamente, criamos uma operação, junto com a Secretaria de Operações e Serviços Urbanos, Governo, Assistência Social, Trânsito, Comunicação, com todos os engenheiros da prefeitura", destaca a vice-prefeita Janete Aparecida (PSC).



Em 19 de janeiro, um Em 19 de janeiro, um novo temporal atingiu a cidade assustando moradores . Só naquele dia foram 40 chamados de quedas de árvores, quatro de destelhamento, três de deslizamento de terra. Quatro imóveis foram vistoriados.



A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que a chuva permaneça na próxima semana. Ela deve dar uma diminuída a partir deste domingo (13/2) e retomar com pancadas no meio da semana. A temperatura deve variar entre 18°C e 27°C nos próximos dias.



*Amanda Quintiliano especial para o EM