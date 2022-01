Temporal arranca árvores, derruba telhados e dá prejuízo em Divinópolis

O telhado de um imóvel no centro de Divinópolis foi arrancado com a força do vento (foto: Reprodução Redes Sociais )

Um temporal nesta quarta-feira (19/1) causou estragos em Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado. Após cerca de uma hora de chuva intensa, árvores foram arrancadas com a força do vento.



Uma das quedas registradas foi na Praça do Santuário, no centro da cidade. Pedestres que passaram no local após a chuva, filmaram e ficaram impressionados com o tamanho da árvore.

Também na região central, o vento arrancou o telhado de um imóvel comercial na Rua Piauí com Rua Goiás. Não há relatos de feridos.

Em alguns bairros, moradores relataram chuva de granizo. Uma mulher filmou a fiação da rede pública de iluminação entrando em curto-circuito.









A Defesa Civil registrou nove chamados relacionados a quedas de árvores, outdoor e destelhamento. O órgão informou que, devido ao temporal vários objetos foram arrastados para o meio de ruas, dificultando o trânsito.

Agentes de trânsito foram enviados para os locais atingidos.

Na Avenida Primeiro de Junho com Rua Goiás, principal cruzamento do centro, o semáforo ficou danificado e o trânsito está sendo controlado pelos agentes.

Balanço da Defesa Civil:

- Queda de árvore sobre a ponte do bairro Danilo Passos, está atravessada impedindo o trânsito.

- Queda de árvore na avenida Amazonas entre ruas Pernambuco e Goiás.

- Outdoor caído na avenida Autorama, próximo à entrada da cidade.

- Árvore caída sobre carro na avenida Primeiro de Junho, esquina com rua Rio de Janeiro.

- Árvore caída na Praça do Santuário, em frente à Escola Estadual Padre Matias Lobato. Defesa Civil já solicitou apoio da Cemig neste caso, por envolver fiação elétrica.

- Telhado de empresa cai sobre a parte da via, na rua Piauí, quase esquina com rua Goiás.

- Queda de árvore na avenida Paraná entre ruas São Paulo e Minas Gerais

- Queda de árvore na rua Itapecerica no bairro Sidil.

- Queda de árvore na avenida Getúlio Vargas esquina com rua São Paulo.