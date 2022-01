Tremor de terra assusta moradores em Divinópolis

Moradores também relataram terem visto um clarão na região do Bairro Icaraí, em Divinópolis (foto: Reprodução/Rede Social)

Um tremor de terra assustou moradores de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, na noite desta segunda-feira (10/1). Após várias especulações, a confirmação: foi registrado abalo sísmico pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) com magnitude de 2.9 na escala Richter.



O tremor foi sentido em vários bairros de Divinópolis, porém com mais intensidade na região do Centro Industrial, no Icaraí. Moradores do Candelária, Lagoa dos Mandarins também relataram terem sentido a terra tremer. No monitor sísmico da USP e também no site da Rede Sismográfica Brasileira (RSB), o evento aparece como o último mais significativo.O tremor foi sentido em vários bairros de Divinópolis, porém com mais intensidade na região do Centro Industrial, no Icaraí. Moradores do Candelária, Lagoa dos Mandarins também relataram terem sentido a terra tremer.



“Gente, minha porta e as janelas tava tudo tremendo agora, meu Deus”, relatou uma moradora nas redes sociais.

O medo tomou conta de moradores que já vivem a apreensão das chuvas e do risco de inundação.



“Todo mundo do Icaraí escutou, até lá perto da Floramar. Todo mundo apavorado querendo saber”, disse outra moradora.



“Aqui no Lagoa dos Mandarins as casas tremeram foi tudo. Um estrondo mais louco. Mesma coisa se tivesse explodindo pedreira”, contou outro morador do Icaraí.



O abalo também foi sentido, porém de forma mais leve, na região do Manoel Valinhas, Bom Pastor.



Os primeiros relatos começaram pouco após às 20h. Foi neste mesmo horário (de Brasília) em que a estação registrou o abalo sísmico. No monitor sísmico aparece o horário de 23h13 UTC, que na conversão para o horário de Brasília é às 20h13.

As causas deste tremor ainda não foram detalhadas.

Evento foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira (foto: RSBR)

Especulações

Junto com os relatos também vieram as especulações. A primeira informação recebida pela Defesa Civil do município é de que teria ocorrido uma explosão em uma empresa que fica às margens da MG-050, próximo ao Centro Industrial. Entretanto, a informação foi descartada pela superintendência da pedreira após vistoria no local.

Também foi falado em queda de uma torre de transmissão, o que também não foi confirmado.