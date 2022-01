Laboratório identifica caso de 'Flurona' em BH

Procura por testes de COVID-19 cresceu em mais de 171% na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um laboratório de Belo Horizonte identificou um caso de 'Flurona', que é a coinfecção de Influenza e COVID-19, registrado em um paciente adulto.

Somente na primeira semana do ano, os laboratórios registraram um aumento de mais de 171% nos testes PCR realizados, com uma taxa de positividade de 28,4% - a maior desde março de 2021.

Em Minas Gerais, foi registrado um aumento de quase 200% em casos confirmados de COVID-19.

Somente na última sexta-feira (7/1), o Brasil chegou a aproximadamente 19 mil testes de PCR realizados, um aumento de 297% se comparado com a média móvel de 14 dias atrás. No total, 39% desses testes foram positivos.

Em Belo Horizonte, a taxa de transmissão chegou a 1,14%, ou seja, 100 pessoas podem transmitir o vírus do COVID-19 para outras 114. A ocupação dos leitos de enfermaria continua no patamar vermelho, com 72,3%, e os leitos de UTI registraram 64,4% de ocupação.

Os cuidados para a COVID-19 continuam os mesmos: evitar aglomeração, uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira