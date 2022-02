Na capital, os termômetros registraram mínima de 16,5° na estação meteorológica de Cercadinho. A máxima deve chegar a 25°C. No estado, a mínima foi 13,9°C em Maria da Fé, e a máxima de 35°C no Norte de Minas.

O sábado será de céu nublado com pancada de chuva em todas as regiões de Minas. "Amanhã deve reduzir essa instabilidade para o estado de Minas Gerais como um todo, inclusive na Região Metropolitana".

Alerta e média histórca





Neste sábado, o volume de chuva deve ficar entre 20mm e 40mm. Vale ressaltar que nos doze primeiros dias de fevereiro já se atingiu a média histórica para o mês em BH, que é de 181,4 milímetros. A previsão é confirmada pela Defesa Civil que emitiu alerta de chuva de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento de 50 km/h neste sábado.

A partir de domingo, a tendência é de redução deste volume, mas deve voltar a chover. "Em meados da semana, as pancadas de chuva devem voltar, revela o meteorologista". A partir de amanhã e segunda-feira, a chuva será concentrada à tarde.

Não deixe de levar sombrinha e guarda-chuva ao sair de casa neste sábado (12/2). De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte e região metropolitana terão céu encoberto com possibilidade de chuva a qualquer momento no dia de hoje. "Sabadão vai ser chuvoso", alerta o meteorologista Claudemir Azevedo.