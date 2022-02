Conheça 'Júnior', o urubu que virou mascote em Carmo do Rio Claro

Urubu é tão manso que parece cachorro de estimação (foto: Redes sociais) "Urubu amigo", "Júnior", "Tutu", "Tunico". A lista é infindável. São vários os nomes do carismático urubu que ganhou a confiança e o coração dos carmelitanos. Não é só o Flamengo que tem urubu de estimação. Agora, Carmo do Rio Claro, cidade no Sudoeste de Minas Gerais, também tem.

O bicho também não gosta de comer no chão, tem sua "marmita" sempre guardada para as refeições. "A primeira vez que vi o Júnior foi na Recicarmo. Estava comendo bolo e nem se incomodava com o pessoal trabalhando”, conta Hiago Almeida, que gosta muito do bicho.

Ele é visto em muitos lugares da cidade, por exemplo, na porta de supermercados, postos de combustíveis, bancos, igrejas, na praça (seu lugar preferido), porta de farmácias e até mesmo na prefeitura municipal. Algumas pessoas acreditam que, por ser tão dócil, o urubu tenha sido criado em cativeiro. Informação que ninguém consegue confirmar. “Parece uma galinha, come na mão da gente”, afirma a moradora Rose Melo.

Fato é que, há anos ele é querido e respeitado por todos os carmelitanos, que o consideram como um animal de estimação. E posa para fotos com turistas e é o queridinho aonde quer que vá.