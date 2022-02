Minas recebe mais de 158 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer

Mais 158.400 doses da vacina pediátrica da Pfizer chegaram em Minas nesta sexta-feira (foto: BH Airport/Divulgação)

O governo de Minas tenta superar o desafio de imunizar o mais rapidamente possível as crianças contra a COVID-19 no estado. A adesão dos pais em levarem seus filhos nas unidades de saúde ainda está aquém do esperado. Como incentivo, o estado recebeu do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (11) mais 158.400 doses da vacina pediátrica da Pfizer. Nesta semana, o executivo distribuiu por todo o estado mais de 1,2 milhão de doses pediátricas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, somente 21% das crianças entre 5 e 11 anos já receberam a primeira dose da vacina. Isso significa que pouco mais de 391 mil foram imunizadas nos últimos dias, num total de 1,8 milhão aptas para a vacinação.

Ainda de acordo com o Executivo, os municípios mineiros já receberam doses suficientes para vacinar 70% das crianças com idades entre 5 e 11 anos.

O secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, fez um apelo aos pais nessa quinta-feira (10) para levarem seus filhos para serem vacinados. "Quero lembrar aos pais que temos muitas crianças vacinadas, que todas estão bem e agora mais seguras por estarem vacinadas. Então o apelo que a gente faz é que eles continuem vacinando. A gente entende os receios, mas nosso papel é esclarecer e dizer que a vacina é segura e deve ser dada", disse.