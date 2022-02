BH não terá vacinação este fim de semana; veja calendário da próxima semana

PBH continuará vacinação infantil e repescagem na segunda-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não vai vacinar a população neste fim de semana. A segunda-feira (14/2) será mais um dia de repescagem para as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, e para os pequenos, sem comorbidades, de 7 a 11 anos, completos até a data da vacinação.





Além disso, a PBH aplica na segunda a quarta dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Também faz repescagem para o grupo de pessoas com alto grau de imunossupressão.

Documentos para vacinação





A PBH reforça que, para se vacinar, é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis legais, no caso das crianças, e levar CPF, documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão de vacina, comprovante da comorbidade (se for o caso) e de endereço na capital.









No caso das pessoas que irão tomar a quarta dose, é preciso apresentar identidade, CPF, cartão de vacina e comprovante de endereço. Além disso, também é preciso apresentar laudos, declarações, exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica, devendo conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, assinado, carimbado e em versão original.

Horário de vacinação

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é de 8h às 17h. Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam de 13h às 19h30 - a PBH reforça que os shoppings são exclusivos para a vacinação do grupo convocado. A vacinação infantil é das 9h às 16h.





Confira o calendário de vacinação contra a COVID-19 em BH na semana que vem:





Dia 14/02, segunda-feira:





Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8, 7 e 6 anos, completos até a data da vacinação, e de 5 anos, nascidas de fevereiro a julho de 2016, e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação; Primeira dose para crianças sem comorbidades de 5 anos, nascidas a partir de agosto de 2016, e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte; Repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF; Repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão*, cuja dose adicional tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante da condição de saúde.





* São classificados com grau de imunossupressão para a vacinação os usuários nas condições abaixo:

Imunodeficiência primária grave

Quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

Pessoas vivendo com HIV/Aids

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias

Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe)

Auto-inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

Pacientes em hemodiálise

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas





De 15 a 17/02, terça a quinta-feira:





Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação

Repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha completado 4 meses





Dia 18/02, sexta-feira:





Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação Dose de reforço para pessoas de 36 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses

Repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses Repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha completado 4 meses

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.