Transmissão da COVID-19 em BH perde força pela terceira semana consecutiva

Transmissão da doença em BH continua recuando (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A transmissão pelo coronavírus em Belo Horizonte continua perdendo força pela terceira semana consecutiva. O RT, que baixou da marca de 1,0 nessa quinta-feira (10), após 51 dias em alta, reduziu nas últimas 24 horas de 0,98 para 0,96. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 96.

Queda também registrada na ocupação nos leitos destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19. Nas UTI's, a taxa reduziu de 86,6% para 82,4%, mas permanece em estágio crítico, no vermelho. Nas enfermarias, houve uma queda de 64,8% para 62%, e o nível está amarelo.

Apesar da contínua redução da transmissão do coronavírus em Belo Horizonte, a população deve se manter em alerta. Em apenas um dia, mais 1.273 pessoas foram infectadas pelo vírus na capital. Outras nove pessoas morreram neste período. No total, já foram contabilizados 7.263 óbitos. Até o momento, 325.534 pessoas já se infectaram com o vírus na cidade. Em acompanhamento médico estão 4.940 pacientes. Os recuperados somam 313.331.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.