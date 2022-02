Por melhorias, manifestantes fecham trecho urbano da BR-259, em Aimorés

Os manifestantes bloquearam a passagem de veículos leves e pesados na BR-259, em Aimorés (foto: Stephano Mattos Divulgação) Manifestantes fecharam um trecho da BR-259 na área urbana de Aimorés, Leste de Minas. O bloqueio das pistas foi feito nesta sexta-feira (11/2) como forma de cobrar do DNIT melhorias ao trecho, que está com muitos buracos.

Nos últimos dias, a situação precária da rodovia levou os motoristas de veículos leves e pesados se desviarem da BR-259. Todos estavam passando pelas ruas centrais de Aimorés, causando muitos problemas ao trânsito, segundo os manifestantes.

Esta não foi a primeira vez que a população de Aimorés fechou o trecho urbano da BR-259. Em outras manifestações, a cobrança foi a mesma, sempre relacionada aos buracos e destruição do asfalto das duas pistas.

Na manifestação desta sexta-feira, os moradores que fecharam a rodovia com pneus e galhos de árvores, exigiram a presença de um representante do DNIT para conversar com os líderes do movimento "BR-259 pede socorro".

O DNIT respondeu aos manifestantes por meio de nota, alegando que "devido ao alto volume de tráfego de veículos pesados, carretas carregadas de madeira e granito, e as altas precipitações pluviométricas dos últimos meses, houve um acentuado aumento das deformações e a formação de buracos".

Na nota, o DNIT esclareceu, em relação à BR-259, que “as intervenções foram iniciadas prioritariamente como intuito de melhorar a trafegabilidade e as condições de segurança para os usuários, como a necessidade de aplicação de soluções mais bruscas no pavimento, encontra-se em andamento elaboração de projeto que contempla a restauração/reconstrução rodoviária do trecho urbano de Aimorés”.