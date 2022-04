Ônibus pega fogo na BR 251, no Norte de Minas

Ônibus foi totalmente incendiado (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Um ônibus pegou fogo depois de apresentar problemas no motor, na manhã desta sexta-feira (15/04), na BR 251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas. O veículo foi totalmente destruído pelas chamas. Os ocupantes deixaram o ônibus rapidamente e ninguém ficou ferido, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

O incidente aconteceu, por volta das 8 horas, no KM 492 da BR 251, no trecho entre Montes Claros e Francisco Sá. O local fica a aproximadamente cinco quilômetros da área urbana de Francisco Sá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRR), o ônibus seguia de São Paulo para Itaberaba (região da Chapada de Diamantina/BA), distante 291 quilômetros de Salvador.





No veículo, viajavam 34 pessoas. Além de terem deixado o ônibus antes do fogo se espalhar, os passageiros também conseguiram retirar suas bagagens a tempo, não sofrendo prejuízos materiais.





Ônibus consumido pelas chamas (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

De acordo com informações dos motoristas, o ônibus começou a perder força, momento que perceberam uma fumaça no compartimento do motor. Em seguida, as chamas começaram a se espalhar. Imediatamente, todos os passageiros saíram do ônibus, com os motoristas, levando os pertences.





Os motoristas tentaram extinguir o fogo com uso de extintor, porém, sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Mas quando os militares chegaram ao local, depararam com o veículo completamente em chamas.





Os bombeiros usaram cerca de quatro mil litros de água no combate ao incêndio no ônibus, durante cerca de 40 minutos. Nesse período, o trânsito no local permaneceu totalmente interditado, formando grandes filas de veículos nos dois sentidos da rodovia.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foi possível identificar as causas do incêndio, que ainda serão investigadas.