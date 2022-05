Policial penal morre após viatura do sistema prisional capotar na BR-251

O helicóptero do Corpo de Bombeiros participou do resgate das vítimas do capotamento na BR-251 (foto: Imagem feita por populares)

Um policial penal morreu após uma viatura do sistema prisional capotar próximo ao km 440 da BR-251, em Francisco Sá, na Região Norte de Minas, nesta terça-feira (17). Além dele, outros dois policiais e um detento foram socorridos e levados para hospitais da região.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero da corporação e militares de Francisco Sá estiveram no local para fazer o resgate.





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou, em nota, a morte do policial Athos Soares Fonseca, de 28 anos, que dirigia o veículo. De acordo com o órgão, os policiais faziam a escolta de um preso quando aconteceu o capotamento.





Os outros ocupantes da viatura não sofreram ferimentos graves. Um policial foi levado para a Santa Casa de Montes Claros, enquanto o outro policial penal e o preso escoltado foram encaminhados para o Hospital de Francisco Sá.





Leia a nota na íntegra:





"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que na manhã desta terça-feira, 17/5, durante escolta de um custodiado, realizada por policiais penais do Presídio de Salinas em direção a Montes Claros, a viatura que fazia o deslocamento se envolveu em um acidente na BR-251.





O policial penal que conduzia o veículo, Athos Soares Fonseca, 28 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Nenhum dos outros ocupantes da viatura se feriu gravemente. Uma policial penal foi encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros, o outro policial penal e o preso escoltado foram levados para o Hospital de Francisco Sá.





Não procede a informação de fuga.





A diretoria regional da 11ª Região Integrada de Segurança Pública, juntamente com a diretoria do Presídio de Salinas, acompanha os desdobramentos do acidente; policiais penais da Penitenciária de Francisco Sá também estiveram no local para prestar apoio na ocorrência.





O Departamento Penitenciário de Minas Gerais lamenta profundamente a morte do servidor e acompanha a situação prestando toda a assistência necessária aos familiares."