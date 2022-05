Funcionários de hospital de Juruaia morrem em acidente no Sul de Minas

Carro e moto se colidiram quando seguiam pelo mesmo sentido (foto: CBMMG/Divulgação)

Duas pessoas que trabalhavam em um hospital de Juruaia, no Sul do Minas, morreram neste sábado (14/5) depois de um acidente entre uma moto e um Volkswagen Voyage cor branca na BR-116, em Guaxupé, no Sul de Minas. Os veículos seguiam no mesmo sentido no momento da colisão, provocando a queda dos ocupantes da motocicleta ao solo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Sistema Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar socorro às vítimas.









Um dos motociclistas era de Guaxupé e o outro de Juruaia. Os dois se deslocavam para o hospital em Juruaia, onde um deles assumiria o plantão.





Por sua vez, o condutor do Voyage foi encaminhado ao serviço de saúde, mas passa bem, aparentemente sem lesões graves.





A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, onde deu início às investigações sobre as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal de Poços de Caldas também compareceu para providências cabíveis quanto ao trânsito e remoção dos veículos sinistrados.