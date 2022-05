Motorista tinha preferência em acidente, mas é detido por embriaguez

Ford Ka não respeitou a preferência, causou acidente, mas outro motorista envolvido estava embriagado e acabou detido (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

VolksWagem Fox de motorista detido por embriaguez ficou dependurado na mureta de separação do Anel Rodoviário (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A velocidade do Volkswagem Fox era compatível com o trecho, dentro dos 80 km/h. Faróis acesos, como se deve proceder. E a circulação pela alça do Anel Rodoviário garantia a preferência para ingressar na Avenida Cristiano Machado. Até que a entrada repentina de um Ford Ka na frente do Fox causou um acidente e o condutor, que parecia fazer tudo correto, foi flagrado por embriaguez e detido.O caso ocorreu na madrugada deste sábado (14/05), na alça marginal do Anel Rodoviário de BH, sentido Vitória, na altura do Bairro Maria Virgínia, acesso à Avenida Cristiano Machado.De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do Fox tinha a preferência na marginal do Anel Rodoviário para ingressar na Avenida Cristiano Machado, mas o Ford Ka, com dois ocupantes, veio do sentido oposto da avenida e entrou na marginal na frente do Fox.A pancada do Fox na traseira do Ford Ka o fez rodar na pista e capotar. Motorista e passageiro tiveram ferimentos leves.Já o Fox teve a parte esquerda da frente danificada e foi parar em cima da mureta de divisão do Anel Rodoviário. O trânsito ficou bloqueado nesse acesso até as 9h30.A PMRv chegou rapidamente ao local e durante o atendimentos aos envolvidos, enquanto os dois carros estavam sendo rebocados, constataram que o motorista do Fox estava embriagado e o levaram para a delegacia.